Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout
Foto: © photonews

Stan Vanthourenhout is sinds mei gestopt met koersen door hartproblemen. Toch blijft hij de koers van heel dichtbij opvolgen.

Stan Vanthourenhout, de zoon van ex-bondscoach Sven Vanthourenhout, moest in mei een ingreep aan het hart ondergaan nadat hij onwel geworden was tijdens een koers.

Voor zijn directe familie was het een hele beproeving, maar ook voor hemzelf is het bijzonder hard om op die jonge leeftijd te horen dat je nooit meer mag koersen, hetgeen je zo graag doet.

Het weerhoudt Stan echter niet om de koers te blijven volgen. HUMO vroeg hem wie voor hem de Tour mocht winnen dit jaar: Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar?

Stan Vanthourenhout wou Jonas Vingegaard de Tour zien winnen

“Remco! Een beetje chauvinisme mag, toch? Toen hij moest lossen voelde ik echt met hem mee. Dat zal me bij een andere renner niet zo gauw overkomen”, klonk het.

Als hij toch een keuze moet maken tussen de twee grootheden, dan is die snel gemaakt. “Ik heb niets tegen Pogacar, maar zag toch liever Vingegaard winnen. Hij durfde meer koers te maken dan de voorgaande jaren.”

“Uiteindelijk was Pogacar de verdiende winnaar, al had ik wel op een iets spannendere strijd gehoopt. Eigenlijk kun je tegen geen van die twee zijn. Zeker als je zelf hebt gekoerst, besef je hoe straf zij zijn. Ik had nog veel boterhammen moeten eten om hun wattages te halen”, besluit hij.

