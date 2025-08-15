Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

Soudal Quick-Step staat zondag aan de start van de ADAC Cyclassics in Hamburg met een gemotiveerde en veelzijdige selectie. Sportdirecteur Wilfried Peeters blikt vooruit op de kansen van zijn team in deze uitdagende eendagswedstrijd.

De 28e editie van de ADAC Cyclassics belooft een bijzondere te worden. Voor het eerst start de koers in Buxtehude en het parcours van 207 kilometer is het langste van de afgelopen vijf jaar.

De iconische Waseberg wordt maar liefst vijf keer beklommen, met de laatste passage op 16 kilometer van de finish. Dit biedt kansen voor aanvallers, maar ook sprintersploegen krijgen voldoende ruimte om het peloton weer samen te brengen voor een massasprint op de Mönckebergstraße.

Paul Magnier als speerpunt

Na zijn eerste World Tour-zege in de Tour de Pologne is Paul Magnier het speerpunt van Soudal Quick-Step in Hamburg. De jonge Fransman krijgt de steun van een ervaren ploeg met onder meer Mattia Cattaneo, Casper Pedersen en Jordi Warlop.

Peeters is duidelijk over de strategie: “We gaan naar Duitsland met een solide team, een selectie die Paul kan ondersteunen in zijn poging om een goed resultaat te behalen. Andere renners van het team kunnen ook iets proberen, afhankelijk van hoe de koers zich zondag ontwikkelt,” aldus Peeters.

De mix van jonge talenten en ervaren renners geeft Peeters vertrouwen. “Het parcours is zwaar, wat geen verrassing is, want Hamburg is nooit een gemakkelijke race geweest. Maar we hebben het vertrouwen en de motivatie om ons beste beentje voor te zetten,” zegt hij. De ploeg is erop gebrand om haar stempel te drukken op deze prestigieuze Duitse klassieker.