Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

Tom Pidcock kijkt best wel op naar Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft overwinningen gepakt waarvan de Brit voorlopig alleen maar kan dromen.

Tom Pidcock reed een sterke Arctic Race of Norway. Alle aandacht gaat nu naar de Vuelta, maar het grote doel van 2025 blijft ongetwijfeld het WK in Rwanda voor de Brit.

Mathieu van der Poel is alvast een heel groot voorbeeld voor Pidcock. Zeker als je ziet wat de Nederlander allemaal van zeges op de weg heeft gepakt.

“Er zijn in bepaalde opzichten gelijkenissen. Ik denk dat we allebei houden van het fietsen op gevoel, wat speelser. Ik kijk niet alleen maar naar cijfertjes. We houden van dezelfde dingen, zoals mooie auto's”, vertelt Pidcock aan Het Nieuwsblad.

Tom Pidcock kijkt op naar Mathieu van der Poel

Pidcock is kleiner en lichter en kan veel beter om met het klimwerk. Van der Poel is dan weer een van de grootste specialisten op het vlak van de klassiekers.

“Ja, ik heb misschien prijzen die hij graag zou willen hebben, maar Mathieu ligt qua grote zeges op de weg heel ver voor op mij”, gaat Pidcock verder.

De Nederlander heeft negen monumenten gewonnen en wereldtitels in drie verschillende disciplines. “In het veld, op gravel en de mooiste: op de weg. Die laatste zou ik heel graag willen”, besluit hij.

De twee kunnen elkaar wel vinden, zowel op als naast de koers, zo geeft Pidcock nog aan. “Of we elkaar berichten sturen? Zo nu en dan wel ja, maar niet heel veel”, besluit de Brit.