Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Zes ploegen (AG Insurance-Soudal, Lidl-Trek, Canyon-SRAM, EF Education, Visma-Lease a Bike en Picnic PostNL) weigerden deel te nemen aan een test met gps-trackers van de UCI.

Uiteindelijk gaf AG Insurance-Soudal wel toe. De andere vijf ploegen werden door de UCI zonder pardon gediskwalificeerd en uit de Ronde van Romandië gezet. In een gezamenlijk standpunt laten de ploegen nu van zich horen. Ze zeggen geschokt en teleurgesteld te zijn na de genomen maatregel van de UCI

"Eerder deze week hebben alle betrokken teams een formele brief naar de UCI gestuurd waarin ze hun steun uitspreken voor de veiligheid van de rensters, maar hun ernstige bezorgdheid uiten over het eenzijdig opleggen van een GPS-systeem aan slechts één renster per team”, klinkt het.

“We hebben duidelijk gemaakt dat we zelf geen renster zouden selecteren, noch het apparaat zouden installeren, verwijderen of onderhouden. De UCI of haar partner was vrij om een renster te selecteren en het apparaat op eigen verantwoordelijkheid te installeren als zij van mening waren dat zij daartoe gerechtigd waren”, staat er te lezen.

Ploegen hekelen dwang van UCI

Het is onduidelijk waarom de UCI zelf niet koos welke renster het apparaat moest dragen en waarom ze het zelf ook niet wilden installeren. “Ondanks meerdere verzoeken van de teams tijdens de afgelopen twee dagen konden de UCI-commissarissen niet aantonen op basis van welke precieze UCI-regel teams verplicht zijn om de ene renner te discrimineren ten opzichte van andere rensters, maar hebben ze desalniettemin besloten door te zetten en de teams met hun rensters te diskwalificeren”, gaat het statement verder.

“Deze actie negeert de rechten van de teams en rensters, past de maatregel op een discriminerende manier toe en is in tegenspraak met de door de UCI zelf verklaarde toezegging om met belanghebbenden in dialoog te gaan. We lopen altijd voorop om van het wielrennen een veiligere sport te maken, maar dat moet worden bereikt door samenwerking, niet door dwang.”