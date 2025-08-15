Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

De deadline voor het indienen van alle fusiedocumenten bij de UCI nadert snel. Midden oktober moet het volledige dossier van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty rond zijn.

De geplande fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty bevindt zich in een beslissende fase. Beide wielerploegen werken intensief aan de voorbereiding van een gezamenlijke toekomst, maar de tijd dringt.

Midden oktober is de uiterste datum waarop alle vereiste documenten moeten worden ingediend bij de Internationale Wielerunie (UCI). Deze deadline valt samen met die van de licentiecommissie, die de nieuwe structuur moet goedkeuren.

Hoewel er nog ruimte is om de details uit te werken, mag de fusie formeel pas plaatsvinden na afloop van het huidige wielerseizoen. Tot midden oktober nemen beide teams nog deel aan wedstrijden, vaak als directe concurrenten.

Nog veel vraagtekens bij fusie van Lotto en Intermarché

Een voortijdige samensmelting zou indruisen tegen de sportieve integriteit van de competitie, aldus betrokken partijen. Op woensdag 20 augustus komt de Raad van Bestuur van Captains of Cycling opnieuw bijeen.

Tijdens deze vergadering worden de vorderingen geëvalueerd en wordt verdere richting gegeven aan het fusieproces. Beide ploegen blijven ervan uitgaan dat de fusie zal doorgaan, maar erkennen dat er nog aanzienlijke obstakels moeten worden overwonnen.

Een van de belangrijkste openstaande vragen betreft de licentie: zal de nieuwe ploeg opereren onder de licentie van Lotto of die van Intermarché-Wanty? Daarnaast moet duidelijk worden wie de juridische eigenaar wordt en hoe het management en de performance-afdeling worden ingericht.

Ondertussen lijkt wel al sportief een en ander duidelijk. Zo zouden Arnaud De Lie en Biniam Girmay, de twee kopmannen van beide wielerteams, ook na de fusie aan boord blijven.