Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

De Britse wielrenner Tom Pidcock blikt vooruit op een nieuwe fase in zijn carrière, waarin hij zich laat inspireren door de successen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Met het WK in Rwanda in het vizier, spreekt hij openhartig over zijn ambities en rolmodellen.

Na afloop van de Vuelta richt Tom Pidcock zijn blik op het wereldkampioenschap op de weg in Rwanda. De Brit, bekend om zijn veelzijdigheid en explosieve stijl, wil daar een nieuwe stap zetten in zijn loopbaan.

Hij noemt expliciet Mathieu van der Poel, die in 2023 het goud veroverde, en titelverdediger Tadej Pogacar als voorbeelden. Pidcock is net als Pogacar 26 jaar oud en voelt dat hij op een kantelpunt staat.

“Ik voel me op deze leeftijd al oud. Als kind droom je ervan om dingen te bereiken en opeens ben je al 26 jaar. Maar goed, renners als Mathieu en Wout van Aert (allebei 30 jaar, red.) hebben na deze leeftijd heel veel mooie overwinningen geboekt. Nu kom ik in die fase van mijn leven en hopelijk kan ik net als zij in de grote wedstrijden oogsten,” aldus Pidcock in Het Nieuwsblad.

Tom Pidcock wil zich spiegelen aan Van Aert en Van der Poel

Pidcock erkent dat de leeftijd van 26 in het moderne wielrennen geen garantie meer is voor een lange carrière. De opmerking van Pogacar, die zijn pensioen niet meer tien jaar ziet duren, onderstreept de intensiteit van het huidige profbestaan.

De voorbereiding op het WK in Rwanda verloopt volgens Pidcock met een duidelijke focus. Na een intensieve Vuelta wil hij zijn vorm verder aanscherpen en zich mentaal instellen op het kampioenschap.

Pidcock behoort tot een generatie renners die op jonge leeftijd doorbrak en nu geconfronteerd wordt met de noodzaak tot herdefiniëring. Waar vroeger de piek rond de 30 lag, lijkt die nu vervroegd. Toch tonen Van der Poel en Van Aert aan dat een tweede golf van successen mogelijk is. Pidcock wil zich aan hen spiegelen en hoopt op een vergelijkbare evolutie.