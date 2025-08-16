Opinie "22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nog voor het aanbreken van het weekend hebben we al een knap gevecht tussen Belgische talenten gezien. Cian Uijtdebroeks moest in Tsjechië het onderspit delven voor Junior Lecerf.

Gezien het deelnemersveld in de Ronde van Tsjechië zullen velen in de tweede rit hun geld figuurlijk hebben ingezet op Uijtdebroeks, die recent weer aan de oppervlakte kwam met zijn eindzege in de Ronde van de Ain. Toen het in Tsjechië niet in zijn voordeel uitdraaide, werd zijn tactiek kritisch onder de loep genomen in de Eurosport-commentaarcabine. Wij draaien het om en prijzen vooral de winnaar.

Voor een 22-jarige renner acteerde Junior Lecerf wel heel erg koelbloedig. Toegegeven: Uijtdebroeks is ook nog altijd maar zo oud, dat mogen we niet vergeten. Toch heeft hij al een iets andere status. Lecerf had enkel een ritzege in de Ronde van Rwanda in 2024 op zijn palmares, een rittenkoers waar Soudal Quick-Step met zijn opleidingsploeg aan deelnam.

Lecerf straalt veel maturiteit uit

Op een bepaalde manier kan de overwinning van Lecerf in Tsjechië dus bekeken worden als zijn eerste profzege. Die behaalde hij met de maturiteit van een renner die al jaren in het profpeloton leek mee te draaien. Hij drong Uijtdebroeks de kop op in de kopgroep en kroop geduldig in het wiel. Om het in de slotmeters op explosiviteit af te maken.

Uijtdebroeks bleef in de slotkilometers maar beuken. Dat kwam Lecerf helemaal niet slecht uit. De renner van Soudal Quick-Step wist ook dat Uijtdebroeks het veel meer moet hebben van het temporijden dan van een demarrage. Daardoor verkoos Uijtdebroeks ook om te proberen de tegenstand te versmachten. Als je zoals Lecerf dan goed genoeg bent om te volgen, voltrekt zich het ideale scenario.

Talent Soudal Quick-Step versnelt met overtuiging

Lecerf heeft dus heel goed ingeschat wat de kwaliteiten van zijn belangrijkste tegenstander waren en wat er zich in diens hoofd afspeelde. Daar kon hij zich prima op instellen. Na die kilometers in het wiel bleek Lecerf dan ook nog in staat om met zoveel overtuiging te versnellen dat hij Uijtdebroeks nog wat seconden aansmeerde. Goed gespeeld, zeggen we dan. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Opinie
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16:30
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16:00
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

14:00
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

12:00
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

13:30
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

13:00
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

12:30
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

11:30
Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

11:00
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

10:00
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

09:30
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

08:30
🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

17:35
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

07:31
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

07:00
"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

21:30
Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

20:30
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

20:00
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

19:00
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

18:30
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

17:00
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

15/08
OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

15/08
Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

15/08
Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

15/08
OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

15/08
Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

15/08
1
Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

15/08
Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

15/08
Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

15/08
1
1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

15/08
Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

15/08
Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

15/08
Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

15/08
Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

15/08
Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

15/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Primoz Roglic Patrick Lefevere Cian Uijtdebroeks Jasper Stuyven Arnaud De Lie Johan Bruyneel Sven Vanthourenhout Thomas Pidcock Jonas Vingegaard Rasmussen Daan Soete Gianni Vermeersch Jelle Van Damme Pauline Ferrand-Prévot Maxim Van Gils Demi Vollering Jan Bakelants

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved