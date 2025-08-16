"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

Nog voor het aanbreken van het weekend hebben we al een knap gevecht tussen Belgische talenten gezien. Cian Uijtdebroeks moest in Tsjechië het onderspit delven voor Junior Lecerf.

Gezien het deelnemersveld in de Ronde van Tsjechië zullen velen in de tweede rit hun geld figuurlijk hebben ingezet op Uijtdebroeks, die recent weer aan de oppervlakte kwam met zijn eindzege in de Ronde van de Ain. Toen het in Tsjechië niet in zijn voordeel uitdraaide, werd zijn tactiek kritisch onder de loep genomen in de Eurosport-commentaarcabine. Wij draaien het om en prijzen vooral de winnaar.

Voor een 22-jarige renner acteerde Junior Lecerf wel heel erg koelbloedig. Toegegeven: Uijtdebroeks is ook nog altijd maar zo oud, dat mogen we niet vergeten. Toch heeft hij al een iets andere status. Lecerf had enkel een ritzege in de Ronde van Rwanda in 2024 op zijn palmares, een rittenkoers waar Soudal Quick-Step met zijn opleidingsploeg aan deelnam.

Lecerf straalt veel maturiteit uit

Op een bepaalde manier kan de overwinning van Lecerf in Tsjechië dus bekeken worden als zijn eerste profzege. Die behaalde hij met de maturiteit van een renner die al jaren in het profpeloton leek mee te draaien. Hij drong Uijtdebroeks de kop op in de kopgroep en kroop geduldig in het wiel. Om het in de slotmeters op explosiviteit af te maken.

Uijtdebroeks bleef in de slotkilometers maar beuken. Dat kwam Lecerf helemaal niet slecht uit. De renner van Soudal Quick-Step wist ook dat Uijtdebroeks het veel meer moet hebben van het temporijden dan van een demarrage. Daardoor verkoos Uijtdebroeks ook om te proberen de tegenstand te versmachten. Als je zoals Lecerf dan goed genoeg bent om te volgen, voltrekt zich het ideale scenario.

Talent Soudal Quick-Step versnelt met overtuiging

Lecerf heeft dus heel goed ingeschat wat de kwaliteiten van zijn belangrijkste tegenstander waren en wat er zich in diens hoofd afspeelde. Daar kon hij zich prima op instellen. Na die kilometers in het wiel bleek Lecerf dan ook nog in staat om met zoveel overtuiging te versnellen dat hij Uijtdebroeks nog wat seconden aansmeerde. Goed gespeeld, zeggen we dan.