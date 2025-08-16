Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Jan Bakelants kijkt met grote ogen naar de berichtgeving rond de transfer van Remco Evenepoel. De oud-renner vindt dat die niet zo moet opgeblazen worden.

Bakelants was co-commentator tijdens de VRT-uitzending van het Circuit Franco Belge, gewonnen door Jonas Abrahamsen. In de loop van de uitzending was er uiteraard ook voldoende tijd om het over andere zaken te hebben dan enkel over die koers. Zo kwam ook de heisa rond de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull aan bod.

"Ik heb daar veel onzin over gelezen onlangs", opent Bakelants zijn betoog. "Een artikel in De Standaard sprak over een revolutionaire transfer van Remco Evenepoel, met een tripartite akkoord dat des duivels is." Er was dus kritiek op het besluit van Evenepoel om nog voor het einde van zijn contract te vertrekken. "Terwijl ik dacht: dit is toch al zo oud als de straat?"

Bakelants snapt heisa rond transfer Evenepoel niet

Bakelants vindt dat er niet zo'n gedoe rond gemaakt moet worden. "Als er een oplossing gevonden kan worden, is het gewoon een ontbinding van een contract van bepaalde duur. Daar is toch helemaal niets bijzonder aan? Ik snap helemaal de 'fuss' niet." De regeling tussen Soudal Quick-Step en Evenepoel/Red Bull is volgens hem perfect normaal.

In andere sporten zien we zoiets natuurlijk wel veel vaker gebeuren dan in het wielrennen. "Het is ongewoon dat renners vertrekken voor het einde van hun contract, maar als jij of een derde partij bereid bent om te betalen en dit correct af te handelen, dan moet iedereen kunnen gaan en staan waar hij wil. Dan is dat vaak voor iedereen beter."

Mogelijk enkel winnaars in transfersaga Evenepoel

Bakelants acht het dus zeker mogelijk dat Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step én Red Bull-BORA-hansgrohe een goede zaak doen met deze overstap. "Als iedereen gelukkig is, zijn er alleen maar winnaars", klinkt het.