Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel
Foto: © photonews

Voormalig ploegleider Johan Bruyneel analyseert in de podcast The Move de rol van Remco Evenepoel binnen zijn nieuwe team. Vooral de concurrentie met enkele nieuwe ploegmaten springt in het oog.

In een recente aflevering van de podcast The Move heeft voormalig wielerbaas Johan Bruyneel zijn licht laten schijnen op de positie van Remco Evenepoel binnen zijn nieuwe ploeg, waar hij onder meer Primoz Roglix en Florian Lipowitz als ploeggenoten, maar eigenlijk concurrenten treft.

Volgens Bruyneel hoeft de aanwezigheid van meerdere kopmannen geen nadeel te zijn, integendeel: “In de Tour zullen Visma en UAE de koers dragen. Dat biedt ruimte voor een team als Red Bull om tactisch te opereren zonder de druk van het koersverloop te moeten dragen”, klinkt het.

Bruyneel wijst erop dat de verwachtingen rond Lipowitz in Duitsland al bijzonder hoog zijn. “Men noemt hem daar de nieuwe Jan Ullrich. Dat legt een enorme druk op een jonge renner. De komst van Evenepoel kan die druk helpen verlichten en tegelijk het team versterken.”

Commerciële waarde van Evenepoel is gigantisch groot

Roglic, zo stelt Bruyneel, zal zich vooral richten op de Giro en de Vuelta, waardoor de rolverdeling binnen het team duidelijker wordt. Naast zijn sportieve kwaliteiten benadrukt Bruyneel dat Evenepoel voor Red Bull ook buiten de koers een belangrijke troef is.

“Hij is een renner die niemand onverschillig laat. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Jonas Vingegaard, wiens publieke optredens eerder kleurloos zijn. Sponsors als Red Bull kijken niet alleen naar prestaties, maar ook naar persoonlijkheid en uitstraling.”
Evenepoel vertegenwoordigt volgens Bruyneel een type renner dat past bij het imago van Red Bull: energiek, uitgesproken en mediageniek. “Zijn interviews zijn levendig, zijn aanwezigheid voelbaar. Dat zijn eigenschappen die commerciële partners waarderen en actief benutten in hun merkstrategie.”

De aanwezigheid van sterke ploeggenoten zoals Roglic en Lipowitz hoeft volgens Bruyneel geen interne strijd te veroorzaken. “Concurrentie binnen een team kan ook leiden tot scherpte en betere prestaties. Zolang de rolverdeling helder is en de communicatie open blijft, kan dit zelfs een voordeel zijn in grote rondes.”

