Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Na een bemoedigende Tour de France wilde Arnaud De Lie in het najaar nog eens van zich laten horen. En dus was de vraag wat hij zou kunnen laten zien in het Circuit Franco Belge.

In 2023 won Arnaud De Lie er nog, maar dit jaar kon hij dat niet gaan herhalen in het Circuit Franco-Belge. Daarvoor had hij de benen dit jaar niet.

Slechte benen

“Het was zwaar en warm. En ik had slechte benen", aldus De Lie in een korte reactie na de koers. "Maar ik ben niet teleurgesteld."

"Het was pas mijn eerste koers na de Tour. En er komen nog mooie koersen aan", klonk het tegen Het Nieuwsblad. Toch waren ze bij zijn team Lotto niet ontevreden.

Vertrouwen in De Lie blijft intact voor Lotto

"Op het einde kwam Arnaud wat te kort, maar dat is koers. Maar hij ging ervoor en dat is leuk om te zien. Dat de intentie en ambitie er zijn. Misschien was hij zelfs iets té gretig", aldus ploegleider Dirk Demol.

Volgens hem ging De Lie er vol voor. En dus geloven ze nog in hem, want de power is volgens Lotto nog steeds aanwezig. Het geloof is er dan ook zeker nog voor de volle honderd procent.