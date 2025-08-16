Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"
Er moet nog wel wat duidelijk worden over de plannen van Remco Evenepoel bij Red Bull. Vingegaard zou hem alvast kunnen vertellen hoe het is om ploegmaats te zijn met iemand als Roglic.

In Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports, gaat Tejay van Garderen na of Red Bull-BORA-hansgrohe wel het juiste team is voor Evenepoel. De Amerikaan komt alvast tot de vaststelling dat er enkele tactische vraagstukken zijn. "Florian Lipowitz is een Duitse rijzende ster in een Duitse ploeg. Gaan ze hem aan de kant schuiven en Remco het commando laten nemen?"

Het is nu al duidelijk dat dit in Duitsland niet goed zou aankomen. Al hoeft het misschien niet zo slecht uit te draaien. "Een deel van mij denkt dat Florian er voordeel uithaalde om samen met Roglic in dezelfde ploeg te rijden. Die kon de druk wegnemen. Ik heb ook in die situatie gezeten. Het kan Florian goed uitkomen om samen met Evenepoel te koersen."

Veel hangt van Roglic af

Evenepoel zou de Tour voor zijn rekening nemen en mogelijk stuurt de ploeg Lipowitz naar een andere grote ronde. "Misschien rijdt Lipowitz de Giro of de Vuelta en kan hij rustig groeien. De grote wildcard is Primoz Roglic. Hij is al door Vingegaard opzij geduwd als leider van een ploeg.  Gaat hij tevreden zijn in een ploeg met veel kopmannen waarin hij niet de dominante leider is?"

Van Garderen sluit niet uit dat Roglic nog van ploeg verandert, ondanks een contract tot einde 2026. Er is ook een andere oplossing. "Je zou de grote ronden onder hen kunnen verdelen. Ik zou hen echter graag alle drie in dezelfde koers zien. Dat zou wel eens de enige manier kunnen zijn om een powerhouse als UAE te verslaan."

Red Bull kiest wellicht niet voor triumviraat

Van Garderen beseft dat de kans gering is dat het zo ver komt. "Ik zie hen Pogacar niet bekampen met een triumviraat. We hebben in het verleden al gezien dat Roglic zich daar niet goed bij voelt. Als je het zo wil spelen, is dat op tactisch gebied wel interessant."

