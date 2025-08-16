"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

De kroniek van een zeer lang geleden al aangekondigd verhaal was de transfer van Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Patrick Lefevere geeft meer duiding en vindt het geen toeval dat het vooral in België voorvalt.

Remco Evenepoel vertrekt deze winter van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. En zo gaat er opnieuw een Belgische renner naar een andere ploeg, ook al heeft hij nog een lopend contract.

Wout van Aert, Maxim van Gils en Cian Uijtdebroeks als voorbeelden

Patrick Lefevere verwijst naar de laatste grote ren.ners waarbij er voor de afloop van het contract vertrokken werd. Hij kijkt daarbij naar Maxim Van Gils en Cian Uijtdebroeks en in een verder verleden naar Wout van Aert.

“De gemene deler bij al die voortijdige transfers is duidelijk: het gaat steeds om Belgen. Wat natuurlijk geen toeval is. Weinig mensen weten dat, maar Belgische wielrenners zijn bedienden", aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Bediendenstatuut voor Belgische renners

"Ze zijn officieel tewerkgesteld bij de Belgische wielerbond. Bij Soudal Quick-Step betalen wij de lonen niet rechtstreeks aan onze Belgische renners, maar wel aan de Belgische wielerbond die ze nadien, na afhouding van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdrage, doorstort.”

“Consequentie van het hele verhaal? Belgische wielrenners vallen onder het normale ‘arbeidsrecht’. Ze hebben standaard vakantiegeld en een verzekering voor arbeidsongevallen. Goed voor hen, maar voor de teams zijn het zo niet de goedkoopste jongens." En afkoopsommen zoals bij UAE Team Emirates zijn ook niet mogelijk in dat systeem.