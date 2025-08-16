Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Tibor Del Grosso heeft het wel in zich om gevat uit de hoek te komen. Op Strava laat hij zich uit over één van de toppers in het peloton.

Tibor Del Grosso doet zo iets wat Mathieu van der Poel niet zou doen. De 22-jarige Nederlander wordt wel vaker met zijn oudere ploegmaat vergeleken. Del Grosso is niet altijd een fan van die vergelijkingen en een duidelijk verschil is hun omgang met Strava. Van der Poel zet in tegenstelling tot veel van zijn collega's niets op de app. Del Grosso doet dat wel.

Momenteel is Tibor del Grosso aan de slag in de Ronde van Denemarken, waar hij vrijdag in de vierde etappe op een knappe tweede plaats is geëindigd. Hij had in Vejle voor de overwinning kunnen sprinten, ware het niet dat Mads Pedersen er met kop en schouders bovenuit stak en de achtervolgende groep op een halve minuut zette.

Vond Pedersen het te saai?

Del Grosso deelde de gegevens van zijn etappe op Strava en spendeerde voor deze rit meer dan vijf uur op de fiets. "Jammer dat die ene Deense kerel besliste dat het voor hem te saai was in het peloton. Hij dropt een miljoen watt per uur op ons", komt de renner van Alpecin-Deceuninck met een best gevatte uitspraak voor de dag.

Het is voor de jonge Nederlander een manier om te laten blijken hoe zeer hij onder de indruk is van Mads Pedersen. Dat is terecht, want Pedersen is misschien wel aan het beste seizoen uit zijn carrière bezig. Hij leverde in het voorjaar al sterke prestaties en ook midden augustus is de vorm duidelijk nog altijd bijzonder goed.

Pedersen als leider de slotetappe in

Pedersen wilde dus gerust deelnemen in de ronde van zijn thuisland en is ook met de eindzege aan de haal gegaan. Pedersen kon de slotetappe aanvatten met een voorsprong van net geen minuut op eerste achtervolger Larsen in het klassement. De renner van Lidl-Trek verzekerde zich van de eindzeg en deed er nog een nieuwe ritzege bovenop.