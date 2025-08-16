Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"
Foto: © photonews

Jasper Stuyven is de nieuwe kopman in het klassieke voorjaar van Soudal Quick-Step. Had de Belg geen schrik om in een team terecht te komen waar Remco Evenepoel veel voor het zeggen had? Neen dus.

Jasper Stuyven trekt aan het einde van dit seizoen van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. Dat nieuws werd begin deze maand al duidelijk.

Nieuwe stap voor Jasper Stuyven

Voor Stuyven is het een nieuwe stap in zijn al rijkgevulde carrière. En zo wordt hij het symbool van de nieuwe weg die ze zijn ingeslagen bij Soudal Quick-Step.

De renner zelf had geen schrik om in een team terecht te komen met Evenepoel. Dat geeft hij duidelijk aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Geen Evenepoel in het team

"Of dit een droom is die uitkomt? Toen ik begon te koersen was Quick-Step dé benchmark, en dat is nog lang zo gebleven. Nu is het een traditieploeg, met goeie structuur, goed materiaal, en die op alle facetten - ook sciencedriven - mee is."

En volgens Stuyven was het dan ook meteen duidelijk: hij had door dat Evenepoel niet zou blijven: "Na wat er de afgelopen drie jaar naar buiten is gekomen over zijn contractsituatie, ben ik er nooit van uitgegaan dat Remco in 2026 mijn ploegmaat zou zijn. Ik ben niet uitgegaan van hem."

Jasper Stuyven

