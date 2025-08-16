Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven is de nieuwe kopman in het klassieke voorjaar van Soudal Quick-Step. Of hoe ziet de ervaren Belg zelf zijn rol? Dat heeft hij even haarfijn uitgelegd en zoals steeds is de uitleg heel helder en eerlijk.

Bij The Wolfpack wordt het klassieke voorjaar opnieuw belangrijker. Het vertrek van Remco Evenepoel enerzijds, de komst van Dylan Van Baarle en Jasper Stuyven anderzijds maken dat ook duidelijk.

Jasper Stuyven spreekt over transfer

De ervaren Stuyven heeft al wat mooie koersen gewonnen in zijn carrière, maar kan nu nog eens de rol aannemen van uitgesproken kopman - bij Lidl-Trek zou Mads Pedersen de topkandidaat zijn ook volgend jaar.

Het kan een win-win-situatie opleveren voor hem, maar ook voor andere renners. Denk maar aan Yves Lampaert, die nu weer wat minder het gewicht van de ploeg zal moeten dragen. En ook een jongeling als Paul Magnier met veel potentieel kan zo rijpen in de luwte.

Versterking in de klassiekers

Jurgen Foré sprak met Stuyven over diens rol: "Hij wou de ploeg in de klassiekers versterken, en er in de breedte staan zodat ze mij met goeie jongens kunnen ondersteunen. Dylan van Baarle komt er ook bij en Yves Lampaert is beter als hij kan vertrekken vanuit een ondersteunende rol."

"Ik zie mezelf niet als de enige kopman, maar zal mee de leiding nemen. Ik moet de ploeg dragen, samen met Dylan als hij terug op topniveau presteert."