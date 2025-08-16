Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Florian Lipowitz wordt een ploegmaat maar vooral een concurrent van Remco Evenepoel, zo lijkt het. Beiden kunnen zeggen dat ze al eens derde eindigde in de Tour. Welke kaart trekt Red Bull-BORA-hansgrohe in de volgende editie?

Dat is een vraag die naar voren komt bij alle besprekingen van de transfer van Remco Evenepoel. Voorlopig hebben we van Florian Lipowitz nog niets gehoord. Inmiddels is zijn mening wel bekendgeraakt. Zijn trainer John Wakefield heeft immers gesproken met VELO en het standpunt van zichzelf en zijn pupil gedeeld met de buitenwereld.

Voor Wakefield is het geen probleem dat Lipowitz en Evenepoel vanaf 2026 in dezelfde ploeg rijden. "Er is genoeg koers om hen beiden tevreden te stellen", zegt de Zuid-Afrikaan die ook al voor Team UAE werkte. Het is allemaal goed en wel dat hij er zo over denkt, maar het belangrijkste is hoe Lipowitz zelf tegen de zaken aankijkt.

Lipowitz wil enkel een goed programma

Hij is tenslotte degene die op zijn 24ste aan het doorbreken is en pas nog op het Tour-podium stond. "De attitude van Florian is: geef mij een goed programma en laat me mijn ding doen." Ook de Duitser zou de komst van Evenepoel dus op een positieve wijze benaderen. "Hij vindt het spannend om Remco naar de ploeg te zien komen."

Wakefield vindt het ook gepast om zo over de komst van Evenepoel te denken. Het belang van de ploeg komt immers op de eerste plek. "Je wil altijd zo'n type renner in je ploeg. Als je meer goede renners aantrekt, tilt dat het niveau van de hele ploeg naar omhoog. Dat heeft effect op renners, staf, iedereen. Zo iemand maakt iedereen beter."

Lipowitz reed Vuelta in dienst van Roglic

Lipowitz heeft overigens al eerder in dienst van een andere renner gereden. "Het was vorig jaar geen probleem in de Vuelta aan de zijde van Primoz Roglic. Florian deed gewoon zijn job. Op dit niveau gedraag je je als een professional. Je hebt een bepaalde job te doen, en dan doe je dat. De renners die in steun rijden, zullen hun eigen kansen krijgen in andere koersen."