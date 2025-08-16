Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

De kroniek van een zeer lang geleden al aangekondigd verhaal was de transfer van Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Patrick Lefevere laat steeds meer van zich horen.

Patrick Lefevere, voormalig CEO van Soudal Quick-Step, had zich eerder via een bericht op X expliciet onthouden van commentaar over de transfer van Remco Evenepoel.

Transfer Evenepoel blijft beroeren

Ondertussen laat hij echter steeds meer van zich horen over de zaak. Dat heeft hij ook deze week gedaan in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad.

“Zoals vorige week gezegd: Remco zijn transfer is hem gegund. Mijn enige bemerking: ik weet een beetje wie ervoor gezorgd heeft dat alles rondgekomen is en dat zijn niet per se de mensen die op de officiële foto staan, maar no hard feelings."

Belgische wetgever danken?

"Remco zelf zal wel weten wie hij moet bedanken en daar hoort dus zeker ook de Belgische wetgever bij", klinkt het deze week.

De mensen die voor de deal hebben gezorgd, zijn volgens Lefevere dus niet per se de mensen die naast hem op de foto stonden te poseren. Om maar te zeggen dat er veel is gebeurd de voorbije weken. De deal is ondertussen rond, vanaf 2026 zal blijken of Evenepoel in zijn carrière de juiste keuze heeft gemaakt.