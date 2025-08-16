Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

De rentree van Wout van Aert komt er bijna aan. Ondertussen weet zijn vrouw Sarah De Bie zich even te ontspannen.

Dat is meer dan verdiend, want het profwielrennen brengt een druk leven met zich mee. Dat geldt niet enkel voor de wielrenner in kwestie, maar ook voor zijn entourage en zeker voor zijn naasten. In het geval van Wout van Aert zijn dat zijn vrouw Sarah De Bie en hun kinderen Georges en Jerome. Een drietal weken moesten ze eens niet naar de koers.

Dat heeft te maken met het einde van de Tour de France. Het was altijd voorzien dat Wout van Aert enkele weken later zijn rentree zou maken op Duitse bodem. Dat ging normaal in de Deutschland Tour gebeuren, maar Van Aert springt zondag al opnieuw op de fiets. Hij doet in plaats van de zieke Kooij mee aan de Cyclassics Hamburg.

Sarah De Bie kan eens rustig genieten

Vooraleer de drukte weer op haar afkomt, heeft Sarah De Bie toch even tijd kunnen vrijmaken voor wat ontspanning. Zo heeft ze op haar Instagram Stories een paar foto's gedeeld van vriendin Emma Hendrickx. Op één van de afbeeldingen is te zien hoe er tijd gemaakt wordt om rustig te genieten in de tuin, in bijzijn van één van de kindjes.

Dat gebeurde duidelijk onder een heerlijk zonnetje: op dat vlak hebben we deze week niet te klagen met de hittegolf die pas achter de rug is. Op de tweede foto is Sarah dan weer te zien in een ruim gezelschap tijdens een etentje in Knokke-Heist. Ook van zulke dingen is het genieten, want tijdens een wielerseizoen is er niet altijd de tijd voor.

Sarah bezoekt Wout van Aert vaak op de koers

Sarah De Bie is een echtgenote die geregeld haar man bezoekt tijdens de koers en dan ook de kinderen meeneemt. We kunnen ons voorstellen dat dit vaak een heuse onderneming is. Dan zijn momenten van rust wel eens welgekomen.