Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

De overstap van Evenepoel is voorlopig de transfer van het jaar. Soudal Quick-Step zou zelf een slag kunnen slaan, na die financiële opsteker.

Tejay van Garderen wijst in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports, op de toename van financiële middelen bij Soudal Quick-Step? "Deze overstap brengt enkele interessante dynamieken met zich mee. Eerst en vooral moet je naar Soudal Quick-Step kijken. Ze hebben veel geld ontvangen door die afkoopsom voor Remco. Wat gaat ze met dat geld doen?"

De Amerikaanse ex-renner overloopt de reeds bekende informatie. "Ze hebben Dylan van Baarle al aangetrokken. Ze hebben Tim Merlier al, de beste sprinter ter wereld. Gaan ze terug meer een ploeg voor het klassieke werk en de sprints worden? Welke andere grote namen halen ze binnen? Ze hebben er nu wel het geld voor."

Strikt Soudal Quick-Step iemand van het niveau-Van Aert?

De reeds genoemde Van Baarle is volgens Van Garderen alvast een interessante renner. "Hij heeft Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de Omloop gewonnen, maar hij is één van die supersterren die onder de radar blijft. Ik vraag me af of ze achter een grote superster voor de klassiekers aangaan, iemand als een Wout van Aert?"

Van Garderen zou het wel zien zitten. "Hij zou perfect in de ploeg passen als een lead-out voor Tim Merlier en kan ook een klassieker winnen." Voor alle duidelijkheid: de man die twee keer vijfde eindigde in de Tour, beseft dat dit niet aan de orde is. "Ik wil niet speculeren, er zijn geen geruchten die wijzen op een vertrek van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike."

Terugkeer naar het oude Quick-Step

Dat kan ook haast niet meer, want hij heeft er getekend tot het einde van zijn carrière. "Ik bedoel maar: ga je een grote klassieke naam aantrekken en terug het oude Quick-Step worden, zoals in de tijd van Tom Boonen, Mark Cavendish en Marcel Kittel? Ik denk dat dit die ploeg beter ligt. Soudal Quick-Step is doorgaans niet gewend geweest om een klassementsploeg te zijn."