Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq heeft twee weken geleden via de sociale media bekendgemaakt dat hij na dit seizoen stopt als professioneel wielrenner. De West-Vlaming sluit zo een erg mooie carrière af waarin hij zelden aan zichzelf dacht.

Tim Declercq was jarenlang actief bij Quick-Step, maar kreeg eind 2023 uiteindelijk geen contract meer en koos voor een nieuwe uitdaging bij Lidl-Trek.

Moeilijke keuze voor Tim Declercq

Nu heeft El Tractor beslist dat hij een punt zet achter zijn carrière, ook al had hij voor 2026 nog kunnen zoeken naar een ploeg - bij Lidl-Trek was er eerst plaats en dan weer niet voor hem.

"Er is een telefoon geweest om te zeggen dat ik kon verlengen, maar ineens wilde de sponsor verjongen. Het is hard aangekomen, maar ik heb beslist om het te interpreteren als een signaal dat het tijd was voor iets anders."

Wel nog iets kunnen vinden?

"Ik had wellicht 'iets' kunnen vinden, maar de voorbije tien jaar heb ik voor topploegen gereden. Die zouden nu niet in de rij staan. In het beste geval zou ik misschien één jaar kunnen tekenen. Dan is het beter om nu meteen iets te doen met mijn diploma waar ik zo lang voor heb gestudeerd.”

"Voor mezelf is het geen makkelijke beslissing geweest. Ik haal nog veel plezier uit de fiets. Gisteren nog was ik op training op pad met Otto Vergaerde, Bert Van Lerberghe en Tiesj Benoot. Supergeestig natuurlijk. Ik besefte: dit 'sociale aspect' ga ik heel erg missen. Of zelfs het aspect van training op zich. Het gevoel om beter te worden, conditie op te bouwen", aldus Declercq in Het Nieuwsblad.