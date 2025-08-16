Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Charlotte Kool (26) zoekt andere oorden op. De Nederlandse sprintster doet haar vierde seizoen bij Picnic PostNL niet volledig uit. Kool trekt naar het Belgische Fenix-Deceuninck, waar ze een nieuw hoofdstuk wil schrijven.

"Bij Picnic PostNL ben ik altijd erg gelukkig geweest en er was geen reden om te vertrekken. De interesse van mijn nieuwe team gaf echter een aantrekkelijke uitdaging die ik graag aanga", opende Charlotte Kool een persbericht van de club.

"Ik ben mijn huidige team dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om me zowel op sportief als persoonlijk gebied te ontwikkelen."

Nieuwe uitdaging

"Ik kijk ernaar uit om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij mijn volgende team, iets dat mogelijk is gemaakt door de medewerking van Picnic PostNL."

This week marks @charlotte_kool's final days with Team Picnic PostNL as we today confirm her move to another team. In her time with us, Charlotte has brought incredible talent, determination, and many memorable results and moments to our team. We’re so grateful for everything… pic.twitter.com/8VZTxbikjN — Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) August 15, 2025

"We begrijpen dat ze deze kans wil grijpen: Charlotte is een renster die echt bij het team past en misschien verwelkomen we haar in de toekomst nog eens terug", klinkt het nog bij Picnic PostNL.

