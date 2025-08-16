Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Zo zal ook Mads Pedersen erover denken. Hij heeft nog eens getoond dat hij een absolute topper is.

Mads Pedersen is het gewend om in de grootste klassiekers ter wereld te strijden tegen absolute kleppers als Mathieu van der Poel. Zelf heeft de Deen van Lidl-Trek dit jaar opnieuw Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. Hij is niet te beroerd om ook in wedstrijden die niet tot de WorldTour behoren het beste van zichzelf te geven.

Vandaar zijn deelname in de ronde van zijn thuisland. Het is voor Pedersen niet bepaald bij deelnemen gebleven. De Scandinaviër heeft in de Ronde van Denemarken drie van de vijf etappes gewonnen en ook nog eens de eindzege op zak gestoken. Dat kan wel tellen als je voor eigen volk wil tonen als je totaal niet uitgeblust bent.

Pedersen verklaart spektakel in Denemarken

De slotetappe kende een verrassend spektakelrijk verloop. "Ik geef Mattias Skjelmose de schuld", grapt Pedersen. "Hij reed heel snel de klim op. Hij zegt wel dat hij het niet was, maar hij veroorzaakte de breuk in het peloton. Daarna moesten we er wel voor blijven gaan. Met Jakob Söderqvist en Søren Kragh Andersen ook vooraan was het een ideale situatie, het was puur koersen."

Pedersen kan niet anders dan tevreden zijn. "Het was een harde, maar met dit resultaat zeker wel een mooie week. Het is mooi dat Jakob ook op het podium staan. Een volledig podium met renners van Lidl-Trek was mooi geweest. maar nu komt Jakob Söderqvist wel op het grote toneel, waar hij thuishoort." Dat is inderdaad een ontdekking.

Pedersen looft wielerfans

In de straten van Silkeborg was er sprake van een talrijk opgekomen publiek. "Je kunt zien dat het wielrennen groeit in Denemarken, het is leuk om deze sfeer te zien. Niet alleen vandaag, maar de hele week. Bedankt aan iedereen in Denemarken die ons is komen aanmoedigen."