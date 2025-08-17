🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

Opvallend beeld zaterdag in de Ronde van Romandië. Plots kwam Tadej Pogacar langs de kant van de weg in beeld in Zwitserland.

De tweede etappe van de Ronde van Romandië werd gewonnen door Elise Chabbey. Zij was de beste in de eerste rit in lijn.

Zij haalde het in de sprint van Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar. De Sloveense pakt wel de leiderstrui in de Ronde van Romandië.

In het klassement heeft ze nu acht seconden voorsprong op Chabbey die de eerste achtervolger wordt. Kastelijn is derde op dertien seconden.

Pogacar duikt op in Ronde van Romandië

De Ronde van Romandië stuurde op haar socials beelden de wereld in van Tadej Pogacar, de vriend van Zigart, die langs het parcours opduikt.

Hij zit op de fiets, terwijl hij een bidon opraapt. De beelden van Pogacar kan je in het filmpje hieronder bekijken. De Sloveen is in Zwitserland om Zigart aan te moedigen tijdens de koers.