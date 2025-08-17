Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

Naast Evenepoel worden er nog opvallende transfers gerealiseerd, ziet ook Johan Bruyneel. Het project van Bas Tietema gaat in zee met niemand minder dan Dylan Groenewegen.

De zesvoudig Tourritwinnaar rijdt volgend jaar bij Unibet Tietema Rockets. "We weten niet wat hij zal verdienen, maar bij Jayco AlUla verdiende hij meer dan een miljoen. Zijn loon bij Unibet zal niet evenveel zijn, maar het zal er niet ver vandaan zitten. Dat is veel geld voor een renner die de laatste tijd niet al te veel gewonnen heeft", aldus Bruyneel in THEMOVE.

Desondanks snapt Bruyneel wel waarom er voor Groenewegen nog geld op tafel wordt gelegd. "De kans om te winnen is er nog altijd. Ik was het al vergeten, maar vorig jaar won hij nog een Tourrit. Bovendien is hij een Nederlander. Het is een interessante overstap." Vooral omdat Bas Tietema de drijvende kracht achter de ploeg is.

Bruyneel vindt Unibet Tietema Rockets indrukwekkend

"Hij heeft de ploeg opgestart met een paar vrienden. Het is vrij indrukwekkend wat ze hebben neergezet. Toen ze ermee begonnen, had ik zoiets van: wat denken die gasten wel niet? In hun eerste jaar deden ze al goed mee, dit jaar lijken ze wel overal. Ze rijden vaak vooraan en behalen goede resultaten", komt Bruyneel met mooie woorden. 

"Ze hebben zich van een Nederlandse ploeg omgevormd tot een Franse ploeg", heeft de oud-ploegmanager opgemerkt. "Dat is bewust, denk ik, want hun doel is om in de Tour te geraken. Daar zijn ze nog wel wat van verwijderd, maar petje af. Ze kwamen uit het niets en in hun tweede jaar moet de rest al met hen rekening houden."

Slimme zet van ploeg van Bas Tietema

Het verwerven van een Franse licentie is misschien wel heel slim met het oog op de Tour. "Het zal beginnen met uitgenodigd te worden voor enkele Franse ASO-koersen, zoals Parijs-Nice en Parijs-Roubaix." Ondanks de sponsoring van Unibet blijft het de vraag hoe dit allemaal gefinancierd kan worden. "Ik weet het niet, het geld moet wel ergens vandaan komen. Ik weet niet wie ervoor betaalt." 

