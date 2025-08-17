Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

Jasper Stuyven rijdt volgend jaar voor Soudal Quick-Step. Hij maakt de overstap van Lidl-Trek naar de ploeg van Jurgen Foré.

Jasper Stuyven koos voor Soudal Quick-Step, waar hij kopman wordt. Hij kon een nieuwe overeenkomst sluiten met zijn huidige werkgever Lidl-Trek, maar dan zou hij een andere rol krijgen.

“Niet langer als kopman in de kasseiklassiekers, omdat ze Mads Pedersen en Mathias Vacek willen uitspelen, plus nog Jonathan Milan hebben voor Gent-Wevelgem…”, vertelt Stuyven aan Het Laatste Nieuws over hoe de vork aan de steel zit.

Hij kon zelf kiezen of hij die rol wou uitvoeren, als helper. “Ik ben dat nu ook al in veel koersen zoals de Tour, maar in het voorjaar wil ik nog vrijheid hebben en naar mijn aanvoelen is dat gerechtvaardigd.”

Jasper Stuyven geen kopman meer bij Lidl-Trek

De situatie van Milan bij Lidl-Trek, die lijkt hij eigenlijk ook tegen te komen bij zijn nieuwe werkgever Soudal Quick-Step met Paul Magnier.

“Ik heb er geen probleem mee om de sprint aan te trekken voor Merlier of Magnier in welke koers dan ook. Maar zonder Milan of Magnier te willen afbreken, in de Monumenten hebben zij nog nauwelijks iets bewezen”, spreekt Stuyven klare taal.