Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard is in tegenstelling tot Tadej Pogacar wél van plan om de Vuelta te rijden. Dat betekent niet dat de Deen in Spanje de eindzege zomaar cadeau krijgt.

Er is misschien wel een spraakmakend duel in de maak, eentje tussen twee renners die de Tour de France al op het palmares hebben. Dat is bij Vingegaard uiteraard al het geval. Hij won twee jaar na mekaar: in 2022 en 2023. Voor het tijdperk van de rivaliteit tussen UAE en Jumbo-Visma of Visma-Lease a Bike was Bernal de laatste Tourwinnaar (2019).

Het verhaal van Egan Bernal is inmiddels ook wel bekend. Hij stond ook bekend als een groot talent voor het rondewerk, maar werd in 2022 slachtoffer van een horrorcrash. De Colombiaan botste op training op een stilstaande bus. Na een lange revalidatie keerde Bernal terug naar een goed niveau, maar voor de top komt hij sindsdien tekort.

Maniakale voorbereiding Bernal

Eén van de redenen zal ongetwijfeld ook wel zijn dat de concurrentie ondertussen beter is geworden. Wie weet kan Bernal toch weer aanknopen met het niveau van weleer. De Zuid-Amerikaan heeft zich voornamelijk in eigen land maniakaal voorbereid op de Ronde van Spanje, zoals zijn verschillende updates op zijn sociale mediakanalen aantonen.

Als we een blik op zijn Strava-account werpen, zien we dat Bernal nu al een tijdje op stage is in Frankrijk, in de gemeente Isola. Daar kan hij onder andere op de bekende Alpenklim Isola 2000 naar boven klauteren. Bernal is in de regio Alpes-Maritimes aan het trainen met Brandon Rivera, een landgenoot en ook een ploegmaat bij INEOS.

Bernal een man om in de gaten te houden

Tijdens zijn laatste twee fietstochten heeft Bernal op enkele beklimmingen één van de betere door Strava geregistreerde prestaties geleverd. Als op 23 augustus de Vuelta start, is hij dus zeker een renner om in de gaten te houden. 

