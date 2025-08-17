Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

Met Primoz Roglic en Mathieu van der Poel werden er twee absolute kleppers gestrikt voor het wielerevenement in de marge van de officiële koersen van de dag: het criterium van Etten-Leur. Kreeg het publiek daar een duel te zien?

Dat mocht wel min of meer verwacht worden, want Roglic en Van der Poel waren veruit de twee grootste namen op de deelnemerslijst. Al kwamen met bijvoorbeeld Healy en Arensman nog wel andere renners aan de start die de Tour kleur hebben gegeven. In elk geval zijn er anno 2025 weinig criteriums die met zo'n startlijst uitpakken.

Er kon misschien wel gedacht worden dat Van der Poel met de overwinning aan de haal zou gaan. Hij kent het criterium van Etten-Leur goed, reed dus voor eigen volk en het is altijd moeilijk om hem te lossen. Bovendien heeft Van der Poel meestal aan het eind nog een aardige eindsprint. Daar kon hij deze keer echter geen beroep op doen.

Roglic wint het vaakst op punchy aankomsten

Primoz Roglic zag immers toch een kans om uit te pakken met een solo. Dat hebben we ook al lang niet meer van hem gezien. Als Roglic overwinningen boekt in officiële wedstrijden, is dat vaak bij punchy aankomsten waarbij hij dan met een versnelling zijn tegenstanders te kijk zet. Alleen wegrijden is er zeker de laatste jaren zelden bij.

In Etten-Leur was het wel nog een keer zover. Het is uiteraard slechts een criterium, maar dat maakte de vreugde bij Roglic er niet minder om. Twee gebalde vuisten stak hij de lucht in als overwinningsgebaar. Het Nederlandse toeschouwers in Etten-Leur legde het maar al te graag vast op de smartphone: dit staat voor eeuwig in hun geheugen.

Van der Poel ook op het podium

Roglic was de beste in de laatste drie onderdelen en had ook al de meeste punten gesprokkeld in de puntenkoers. Arensman en Van der Poel eindigden respectievelijk tweede en derde in het criterium. Bij de vrouwen won gele trui Pauline Ferrand-Prévot.