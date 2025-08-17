Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

Sinds het vertrek van Remco Evenepoel bekend is, lijkt de simpele redenering dat Landa kopman zou worden voor het klassement in het rondewerk voor Soudal Quick-Step. Daar lijkt de Spanjaard echter weinig voor te voelen en dat zal in de Vuelta alvast niet het geval zijn.

Dat heeft ook wel met de omstandigheden te maken: na zijn val op de openingsdag van de Giro is Landa pas onlangs in de Ronde van Burgos weer beginnen koersen. Hij is dus nog aan het opbouwen. Daarnaast is het ook wel zo dat hij sowieso weigerachtig staat ten opzichte van een nieuwe rol als kopman, omdat hij met een andere insteek naar Soudal Quick-Step is gekomen.

Iljo Keisse bevestigt bij BICI.Pro alvast dat Landa in de Vuelta geen klassement zal nastreven. "Ik denk dat het duidelijk is: Landa zal niet mikken op het algemeen klassement, want dat zou niet realistisch zijn. Wat we verwachten is dat hij in een paar etappes probeert te vechten voor de zege. In de eerste dagen is het belangrijk geen druk te ervaren."

Keisse maakt doel Landa bekend

Soudal Quick-Step hoopt wel dat hij niet al te zeer moet onderdoen voor de beteren uit het peloton. "Hij zal moeten proberen in de eerste tien of twintig posities te blijven, maar moet vooral het goede gevoel vinden en niet te veel stressen. Zijn doel zal zijn om te proberen een etappe te winnen", maakt Keisse de echte doelstelling bekend.

Landa de rittenjager is geboren. "De droom van elke renner is om als eerste over de finish te komen met de armen in de lucht. Voor hem is dat ook een realistisch doel. Daarom zullen we proberen om enkele etappes aan te kruisen. We zullen zien wat deze Vuelta brengt: het is een andere aanpak voor Mikel, maar met een renner als hij kan het heel goed werken."

Sterke Vuelta zou opsteker zijn

Het is inderdaad totaal anders voor de 35-jarige renner: in het verleden ging hij ofwel zelf voor het klassement of reed hij in dienst van een andere klassementsman. Met het vertrek van Evenepoel in het vooruitzicht zou een goede Vuelta van Landa voor Soudal Quick-Step toch welkom zijn.