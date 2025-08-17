Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

Vandaag wordt in Hamburg de Cyclassics gereden. Onder de renners ook Jordi Meeus die wel heel hoge verwachtingen heeft.

Jordi Meeus gaat in Hamburg op zoek naar zijn goede vorm. Hij heeft dan ook maar één doel voor ogen en dat is vandaag de zege pakken.

“Daar ben ik inderdaad duidelijk in”, laat Meeus meteen weten in Het Belang van Limburg. “Ik ga voor niets minder dan winst. Ik ben ook de enige sprintkopman in het team. Ik geloof erin dat ik deze opdracht succesvol kan afronden.”

Geen EK voor Jordi Meeus?

Met de Waseberg ligt op het parcours een stevige heuvel die vijf keer aangedaan wordt, maar daar heeft onze landgenoot helemaal geen schrik van. “En zeker nu ik zo goed uit de Tour ben gekomen, hoop ik op een extra versnelling in de benen”, gaat Meeus verder over zijn ambities voor vandaag.

Na Hamburg staat nog redelijk wat op zijn programma met de Ronde van Duitsland, de Super 8 Classic, Gooik, Munsterland en de Ronde van Holland.

“Voor het EK in de Ardêche zie ik mezelf niet in aanmerking komen door de steile beklimmingen op het parcours. Dat is meer iets voor klimmers”, besluit hij.