OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

De Zwitserse mountainbiker Nino Schurter heeft aangekondigd dat hij aan het einde van het seizoen zijn professionele carrière zal beëindigen. In een emotionele videoboodschap op sociale media bevestigde hij zijn afscheid na een indrukwekkende loopbaan van vijftien jaar.

Schurter geldt als de meest succesvolle mountainbiker aller tijden. Tussen 2009 en 2023 veroverde hij tien wereldtitels in de crosscountrydiscipline, won hij negen keer het eindklassement van de Wereldbeker en schreef hij 36 wereldbekermanches op zijn naam.

Daarnaast behaalde hij olympisch goud in Rio 2016, zilver in Londen 2012 en brons in Peking 2008. De 39-jarige atleet zal zijn carrière afsluiten met twee prestigieuze wedstrijden in Zwitserland.

Nino Schurter stopt met koersen

“Crans-Montana wordt mijn laatste WK in de crosscountry en Lenzerheide mijn laatste Wereldbeker. Ik had het niet beter kunnen plannen,” aldus Schurter in zijn videoboodschap.

In zijn aankondiging blikte Schurter terug op zijn carrière met dankbaarheid. “Het is een ongelooflijke rit geweest,” zei hij. “Maar nu is het tijd. Tijd om mijn geest ademruimte te geven en om meer momenten te spenderen met de mensen die me steeds hebben ondersteund.”

De komende weken staan nog in het teken van competitie, met het WK in Crans-Montana en de Wereldbeker in Lenzerheide als laatste koersen.