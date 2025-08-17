Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen

Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen
Foto: © photonews

Zowat iedereen had al wat gezegd over de komst van Remco Evenepoel naar Red Bull. ... Primoz Roglic uitgezonderd. Nochtans is dat de grootste naam die momenteel bij Red Bull-BORA-hansgrohe koerst.

De Sloveen, vier keer eindwinnaar van de Vuelta en één keer eindwinnaar van de Giro, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij heeft nog een contract tot het einde van 2026. Velen vragen zich sterk af of hij en Evenepoel wel in dezelfde ploeg kunnen rijden, vooral als Remco zou uitgroeien tot dé kopman van de ploeg.

Primoz Roglic is het immers totaal niet gewend om te werken voor een ploegmaat. Hij blijft ook op zijn 35ste wel een renner met heel veel aanzien. Zondag heeft hij nog het criterium van Etten-Leur gewonnen. Voor de start van het criterium kon In De Leiderstrui polsen bij Roglic wat hij nu eigenlijk denkt over de komst van Remco Evenepoel.

Roglic noemt Evenepoel een 'speciale gast'

"Remco is een speciale gast, die al heel wat grote koersen heeft gewonnen", schat Roglic Evenepoel alvast heel erg hoog in. Dat is al een prima begin om toch een goede samenwerking uit te bouwen. Het is aan hen allebei om er het beste van te maken. "Hopelijk kunnen we samen mooie dingen bereiken", kijkt Roglic dus positief vooruit. 

Gaat het dan geen problemen geven tussen hem en Remco in de Tour van volgend jaar? Zo ver wil Roglic dan weer niet vooruitkijken. "We hebben de Tour van dit jaar pas net afgerond... het is nog wel heel ver weg om nu al een keuze te maken voor de Tour van volgend seizoen. Of ik die ga rijden, weet ik dus nog niet. First things first."

Kloof met Pogacar en Vingegaard groot

Op papier zouden Roglic, Evenepoel en Lipowitz een triumviraat kunnen vormen om Pogacar en Vingegaard te lijf te gaan. "We moeten onderzoeken hoe we tegenstand kunnen bieden aan die jongens, maar het is wel duidelijk dat we nog stappen moeten maken om dat gat te overbruggen."

