Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

Tim Declercq stopt na dit seizoen met koersen. Hij helpt trouwens zelf ook een grote misvatting de wereld uit.

Tim Declercq had graag nog zeker een jaartje verder gekoerst, maar een contractverlenging kwam er niet. En dus besloot onze landgenoot maar om te stoppen met koersen.

Dat doet Declercq zonder een koers gewonnen te hebben in zijn carrière. Althans dat denkt iedereen. In een interview met Het Nieuwsblad vertelt Declercq dat hij wel twee zeges achter zijn naam heeft.

“Euh, je vergeet mijn twee zeges in Oetingen”, klinkt het. “Een 1.2 koers, die ze niet meetellen op Pro Cycling Stats, maar voor mij tellen die wel. Zoek maar eens op voor welke namen ik daar eindig, zeker de tweede keer.”

Tim Declercq won twee profkoersen in zijn carrière

Declercq won in Oetingen in 2012 en 2013. In die laatste editie was Dylan Van Baarle nummer drie. Mike Theunissen eindigde vijfde, Laurens Sweeck als achtste.

Declercq had natuurlijk graag een grote koers gewonnen, maar hij kan er naar eigen zeggen perfect mee leven dat zijn rol in de koers anders was dan dat velen het dromen.

“Het is onwaarschijnlijk dat ik prof ben geworden, zelfs WK-selecties heb gehaald. Ik ben de zoon van een cabaretier. Niemand in onze familie wist iets af van koers”, besluit Declercq.