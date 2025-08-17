Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

Yves Lampaert verlengde zijn contract bij Soudal Quick-Step. Nochtans was dat niet meteen de meest logische keuze.

Soudal Quick-Step heeft aardig in het potentieel geschoven. Yves Lampaert blijft wel aan boord bij de ploeg van CEO Jurgen Foré, al moest hij wel het nodige water bij de wijn doen.

De komst van Jasper Stuyven zou wel eens in zijn voordeel gespeeld kunnen hebben. “Jurgen heeft mijn mening over bepaalde renners gevraagd, en mij ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op transfergebied. Dat was heel fijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Stuyven wil Lampaert bij Soudal Quick-Step

Het laatste contract van Lampaert dateerde van toen hij de ritzege en gele trui pakte in de Tour de France. Stuyven was nu echter vragende partij om Lampaert aan boord te houden.

“Ik heb zowel tegen Jurgen als tegen Yves gezegd dat ik er Yves graag bij heb, en hij beter tot zijn recht komt wanneer hij vanuit de tweede lijn kan opereren”, klinkt het.

En Lampaert bleef uiteindelijk aan boord. “Hij is super in het positioneren, en ik vertrouw hem blind zowel op als naast de fiets. Ik vond het belangrijk dat Yves bleef, en het is fijn dat ze elkaar hebben kunnen vinden.”