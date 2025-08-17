Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert verlengde zijn contract bij Soudal Quick-Step. Nochtans was dat niet meteen de meest logische keuze.

Soudal Quick-Step heeft aardig in het potentieel geschoven. Yves Lampaert blijft wel aan boord bij de ploeg van CEO Jurgen Foré, al moest hij wel het nodige water bij de wijn doen.

De komst van Jasper Stuyven zou wel eens in zijn voordeel gespeeld kunnen hebben. “Jurgen heeft mijn mening over bepaalde renners gevraagd, en mij ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op transfergebied. Dat was heel fijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Stuyven wil Lampaert bij Soudal Quick-Step

Het laatste contract van Lampaert dateerde van toen hij de ritzege en gele trui pakte in de Tour de France. Stuyven was nu echter vragende partij om Lampaert aan boord te houden.

“Ik heb zowel tegen Jurgen als tegen Yves gezegd dat ik er Yves graag bij heb, en hij beter tot zijn recht komt wanneer hij vanuit de tweede lijn kan opereren”, klinkt het.

En Lampaert bleef uiteindelijk aan boord. “Hij is super in het positioneren, en ik vertrouw hem blind zowel op als naast de fiets. Ik vond het belangrijk dat Yves bleef, en het is fijn dat ze elkaar hebben kunnen vinden.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper Stuyven
Yves Lampaert

Meer nieuws

Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

11:00
Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

10:00
🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

09:00
Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

08:30
OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

07:30
Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

07:00
Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

21:30
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

13:00
Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

20:30
Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

20:00
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

19:00
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

18:30
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

18:00
Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

17:00
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

16/08
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16:30
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16:00
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

15:00
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

14:00
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

13:30
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

12:30
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

12:00
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

11:30
Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

16/08
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

16/08
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

16/08
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

16/08
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

16/08
"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

15/08
Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

15/08
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

15/08
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

15/08
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

15/08
🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

15/08
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

15/08
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

15/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic Wout Van Aert Tadej Pogacar Johan Bruyneel Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Jasper Stuyven Patrick Lefevere Jan Bakelants Tim Merlier Tejay Van Garderen Mads Pedersen Christophe Laporte Urska Zigart Jordi Meeus Daan Soete Yves Lampaert Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved