Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

Vandaag wordt in Westerlo het BK gravel gereden. Ook Timo Kielich is van de partij en die ziet het bij zijn eerste deelname helemaal zitten.

Gravelbiken is in korte tijd heel erg populair geworden, ook bij wegrenners. In 2023 won Jasper Stuyven, vorig jaar was Gianni Vermeersch de beste.

Vandaag staat ook Timo Kielich aan de start. Het parcours zou hem alvast goed moeten liggen, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Het plan ligt al helemaal klaar. “Er is een vrij technisch stuk dat ik met mijn offroad skills moet aankunnen. Op de lange rechte stukken kan ik mijn wegervaring uitspelen.”

Ploegenspel op BK gravel?

En ook de ploeg zou wel eens een cruciale factor kunnen spelen. Met huidig Belgisch kampioen Gianni Vermeersch en Niels Vandeputte kunnen we op de lange stroken het ploegenspel spelen als de omloop er zich toe leent.”

Al weet Kielich ook dat er nog stevige concurrentie is, naast zijn ploegmaat Gianni Vermeersch, de winnaar van vorig jaar. Hij denkt dan vooral aan Tim Merlier van Soudal Quick-Step.