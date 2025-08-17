Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het kan toch wel als een gemiste kans omschreven worden voor Wout van Aert en Arnaud De Lie. Geen van beiden heeft de Cyclassics Hamburg gewonnen, vooral De Lie kwam dichtbij.

"De koers in Hamburg is speciaal en heel moeilijk. Vooral dit jaar, omdat we vijf keer over de Waseberg moesten. De vlucht was heel sterk en jammer genoeg zaten we niet in de ontsnapping", reageert de als tweede gefinishte De Lie. "We slaagden er tenminste nog in om die terug te halen", haalt hij nog een positief punt aan.

Alleen slaagde met Rory Townsend toch nog één van die vroege vluchters erin om op de streep De Lie voor te blijven. "Het is zonde dat ik tweede word. Het is nog maar mijn tweede koers naar de Tour de France. Het is altijd wat experimenteren hoe je lichaam reageert na zo'n grote ronde. Ik ben tevreden over het gevoel in de benen." 

Van Aert maakt verschil niet op de klim

Voor De Lie was het zijn tweede koers sinds de Tour, voor Van Aert zijn eerste. "Ik had zeker op meer gehoopt, maar ik had de benen niet om op de laatste klim het verschil te maken", moest Van Aert vaststellen. "Gelukkig viel alles samen in de laatste kilometer." Zo was het in theorie nog mogelijk om voor een hele mooie uitslag te gaan.

Van Aert kwam echter niet verder dan de tiende plek. "Ik probeerde me goed te positioneren voor de sprint, maar ik raakte een paar keer ingesloten, dus dit resultaat was vandaag het hoogst haalbare. Het is jammer dat we die topuitslag niet hebben gehaald, want we hebben als ploeg een sterke prestatie geleverd", meent Van Aert.

Van Aert vindt het geen schande

Een drama hoeft hij er nu ook niet van te maken, aangezien de Cyclassics oorspronkelijk niet eens op zijn programma stond. "Ik had dit weekend niet verwacht te koersen, dus het is geen schande dat de topvorm er nog niet is. Ik kijk uit naar de komende wedstrijden,"

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
EuroEyes Cyclassics Hamburg
Arnaud De Lie
Wout Van Aert

Meer nieuws

Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

14:00
Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

20:30
Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

19:00
Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

18:40
Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

17:00
Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

18:00
Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

16:30
Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

16:00
Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

15:00
'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

13:30
Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

10:00
Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

13:00
Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

12:30
Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

12:00
Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

11:00
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

16/08
🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

09:00
Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

08:30
Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

08:00
OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

07:30
Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

07:00
Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

21:30
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

16/08
Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

16/08
Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

16/08
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

16/08
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

16/08
Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

16/08
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16/08
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16/08
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

16/08
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

16/08
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

16/08
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

16/08
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

16/08
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

16/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Primoz Roglic Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Johan Bruyneel Jasper Stuyven Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Jan Bakelants Tim Merlier Mads Pedersen Tibor Del Grosso Urska Zigart Patrick Lefevere Dylan Groenewegen Tim Declercq Tejay Van Garderen Chris Horner

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved