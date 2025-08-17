Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

Het kan toch wel als een gemiste kans omschreven worden voor Wout van Aert en Arnaud De Lie. Geen van beiden heeft de Cyclassics Hamburg gewonnen, vooral De Lie kwam dichtbij.

"De koers in Hamburg is speciaal en heel moeilijk. Vooral dit jaar, omdat we vijf keer over de Waseberg moesten. De vlucht was heel sterk en jammer genoeg zaten we niet in de ontsnapping", reageert de als tweede gefinishte De Lie. "We slaagden er tenminste nog in om die terug te halen", haalt hij nog een positief punt aan.

Alleen slaagde met Rory Townsend toch nog één van die vroege vluchters erin om op de streep De Lie voor te blijven. "Het is zonde dat ik tweede word. Het is nog maar mijn tweede koers naar de Tour de France. Het is altijd wat experimenteren hoe je lichaam reageert na zo'n grote ronde. Ik ben tevreden over het gevoel in de benen."

Van Aert maakt verschil niet op de klim

Voor De Lie was het zijn tweede koers sinds de Tour, voor Van Aert zijn eerste. "Ik had zeker op meer gehoopt, maar ik had de benen niet om op de laatste klim het verschil te maken", moest Van Aert vaststellen. "Gelukkig viel alles samen in de laatste kilometer." Zo was het in theorie nog mogelijk om voor een hele mooie uitslag te gaan.

Van Aert kwam echter niet verder dan de tiende plek. "Ik probeerde me goed te positioneren voor de sprint, maar ik raakte een paar keer ingesloten, dus dit resultaat was vandaag het hoogst haalbare. Het is jammer dat we die topuitslag niet hebben gehaald, want we hebben als ploeg een sterke prestatie geleverd", meent Van Aert.

Van Aert vindt het geen schande

Een drama hoeft hij er nu ook niet van te maken, aangezien de Cyclassics oorspronkelijk niet eens op zijn programma stond. "Ik had dit weekend niet verwacht te koersen, dus het is geen schande dat de topvorm er nog niet is. Ik kijk uit naar de komende wedstrijden,"