Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

Sven Vanthourenhout stopte als bondscoach. Er deden heel wat geruchten de ronde, maar uiteindelijk is hij aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Voor zoon Stan was het een verademing dat zijn vader stopte als bondcoach. Hij was heel blij op dat moment. “Ik zou hem weer vaker zien”, vertelt hij aan HUMO.

Al duurde dat niet lang. “Maar toen hij na enkele maanden werk begon te zoeken en het crossseizoen weer begon, was het weer als vanouds. Hij begon ook vaker op tv te komen. Maar daar heb ik nooit een speciaal gevoel bij gehad.”

Geen UAE of Quick-Step

Stan was altijd op de hoogte van de aanbiedingen en de ploegen waarmee zijn vader onderhandelde. “Zodra de beslissing genomen was, waren wij één van de eersten die het wisten. Hij voegde er wel altijd aan toe dat we het niet mochten doorvertellen.”

Er volgden snel na het afscheid bij de nationale ploegen geruchten over een mogelijke samenwerking met UAE en Quick-Step. Maar uiteindelijk werd het Red Bull-Bora-hansgrohe.

Stan is duidelijk over de geruchten. “Mooie ploegen, met grote renners zoals Pogacar. Waarom hij het niet heeft gedaan, weet ik niet. Ik heb het hem nooit echt gevraagd. Maar papa kennende denk ik dat hij altijd een goede reden heeft gehad”, besluit Stan.