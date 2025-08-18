🎥 Geen nieuwe dubbelslag in Tsjechië: Cian Uijtdebroeks verklaart instorting in slotmeters

Cian Uijtdebroeks heeft naast een dubbelslag gegrepen in de laatste etappe van de Ronde van Tsjechië. In de slotmeters stortte hij nog in en bleef hij met lege handen achter.

Na zijn dubbelslag in de laatste etappe van de Ronde van de Ain, waar hij zijn twee eerste profzeges boekte, leek Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Tsjechië ook de slotrit en het eindklassement te winnen.

Hij reed op de slotklim weg van alles en iedereen, maar stortte nog helemaal in. De Duitser Peter Jannis (Team Vorarlberg) snoepte hem nog de ritzege af, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) stelde zijn eindzege veilig.

Wat gebeurde er met Uijtdebroeks in Tsjechië?

"Ik heb geen enkele keer achterom gekeken en wilde zo hard mogelijk naar de finish rijden", vertelt Uijtdebroeks op de site van zijn team. "Op het einde liepen de benen vol en kwamen ze plots heel snel van achteruit."

"Dat is jammer, maar ik denk dat we onszelf niets kunnen verwijten. Dit was het maximale wat er vandaag in zat. We mogen ontzettend trots zijn op elkaar. We hebben de koers gemaakt en offensief gereden in de bergetappes. Spijtig genoeg was het parcours net niet zwaar genoeg voor mij."

"Het had er alle schijn van dat we de kroon op het werk zouden gaan zetten, maar jammer genoeg verzuurde Cian en kon hij het net niet afmaken. Maar toch overheerst het goede gevoel", besloot ploegleider Sierk Jan de Haan.