📷 Mauri Vansevenant en vriendin Hanne delen heugelijk nieuws

Mauri Vansevenant en zijn vriendin Hanne Claeys hebben vorige week hun eerste kindje verwelkomd. Dat hebben ze zelf aangekondigd op hun sociale media.

Op donderdag 14 augustus zijn Mauri Vansevenant en zijn vriendin Hanne Claeys ouders geworden van een zoontje Médard. De jongen woog bij zijn geboorte 3,134 kg en was 49 centimeter groot.

"Geluk is het enige wat verdubbelt als je het deelt", schrijft Claeys bij het bericht op hun sociale media. In april had het koppel al bekendgemaakt dat ze in blije verwachting waren van hun eerste kindje.

Start Vansevenant in de Vuelta?

Of Vansevenant lag bij zijn pasgeboren zoon zal kunnen zijn, is nog niet duidelijk. Op dit moment staan er geen koersen op zijn programma, zaterdag start in Turijn de Vuelta. Vorig jaar reed Vansevenant ook de Vuelta.

Of hij aan de start staat, is nog niet zeker, want dit jaar loopt het wat moeizamer voor Vansevenant. Hij begon nog goed aan het seizoen met een negende plaats in de Muscat Classic en een negende plaats in het eindklassement van O Gran Camino.

Met een 52ste plaats in de Ronde van Romandië en 42ste plaats in de Ronde van Zwitserland eindigde Vansevenant zijn laatste rittenkoersen wat anoniem. In de Clasica San Sebastian, zijn laatste wedstrijd, werd hij 55ste.