📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

Eli Iserbyt zit opnieuw op de crossfiets na operaties aan zijn liesslagader. De voormalige Belgische kampioen veldrijden hoopt over twee maanden aan de start te staan van een cross.

In februari ging Eli Iserbyt al onder het mes voor problemen met de bloeddoorstroming in zijn liesslagader. Toen hij in mei hervatte, kwamen de symptomen snel terug en moest hij nog eens twee keer onder het mes.

Ondertussen voelt Iserbyt zich weer beter en mag hij sinds een maand alweer trainen op een mountainbike. Maandag postte Iserbyt op zijn sociale media een foto vanop zijn crossfiets, waar hij sinds afgelopen weekend weer op mag rijden.

"Voorzichtig wel, niet meer dan twee uurtjes", zegt Iserbyt bij HLN. Hij moet er nu vooral zijn kracht en zijn conditie terug opbouwen nadat hij lange tijd in de lappenmand heeft gelegen. Vanaf eind augustus mag Iserbyt de intensiteit dan opvoeren.

Waar en wanneer maakt Iserbyt zijn rentree?

De voormalige Belgische kampioen hoopt zijn rentree te maken in de Superprestige-manche van Ruddervoorde op 19 oktober, dat is over zo'n twee maanden. De start van het seizoen laat Iserbyt dus wel schieten.

De Exact Cross in Meulebeke (4 oktober), de Kermiscross in Ardooie (16 oktober) en de Exact Cross in Essen (18 oktober) laat Iserbyt aan zich voorbij gaan. De Superprestige in Ruddervoorde is de eerste klassementscross van het seizoen.