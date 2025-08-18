Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

Mathieu van der Poel verdween tijdens de tweede rustdag uit de Tour de France met een longontsteking. De Nederlander had wellicht al eerder moeten opgeven.

Voor Mathieu van der Poel blijft de Tour een moeilijke opdracht. Hij won dit jaar dan wel de tweede etappe en droeg ook vier dagen de gele trui, maar de Nederlander moest ook voor de derde keer op vijf deelnames opgeven.

Van der Poel had al snel last van een verkoudheid tijdens de Tour en die werd uiteindelijk zo erg dat hij een longontsteking kreeg. Tijdens de tweede rustdag moest hij naar het ziekenhuis en de Tour verlaten.

Had Van der Poel eerder uit de Tour moeten stappen?

"Ik had serieus wat blaasjes achter mijn longen. Het is lang geleden dat ik mij zo slecht heb gevoeld", zegt Van der Poel bij het Nederlandse AD. Van der Poel hoopte dat hij van zijn verkoudheid zou afraken tijdens de Tour, maar het werd alleen maar erger.

Van der Poel beseft nu dat hij eerder uit de Tour had moeten stappen. "Ik ben twee tot drie dagen doorgegaan, terwijl ik mij niet goed voelde. In de etappe voor de rustdag zat ik nog in de vlucht, maar ook dat ging niet zo goed."

Daarna werd Van der Poel slechter en slechter, waardoor hij ook moest opgeven. Dat was voor de Nederlander een grote teleurstelling, want hij had in de slotrit met Montmartre nog zijn rol willen spelen.