Is zijn transfer een kinderdroom? Stuyven velt zijn oordeel over Soudal Quick-Step
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Na twaalf jaar trekt Jasper Stuyven eind dit jaar de deur achter zich dicht bij Lidl-Trek. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Soudal Quick-Step.
Al zijn hele profcarrière rijdt Jasper Stuyven voor het Amerikaanse Trek, maar binnenkort rijdt hij op de fietsen van concurrent Specialized bij Soudal Quick-Step. Daar tekende de 33-jarige Stuyven voor drie jaar.
Voor Stuyven is zijn transfer naar The Wolfpack geen kinderdroom die in vervulling gaat. "Een droom niet, maar toen ik begon te koersen was Quick-Step dé benchmark, en dat is nog lang zo gebleven", zegt hij bij HLN.
En waarvoor staat Soudal Quick-Step nu volgens Stuyven? "Een traditieploeg, met goeie structuur, goed materiaal, en die op alle facetten - ook sciencedriven - mee is", zegt de toekomstige kopman van de ploeg.
Altijd interesse van Lefevere, nu pas hapte Stuyven toe
Pas op zijn 33ste zette Stuyven zijn krabbel bij Soudal Quick-Step, maar dat had ook al veel vroeger kunnen gebeuren. Voor zijn eerste profcontract bij Trek onderhandelde hij al met Lefevere, dat gebeurde ook na zijn zege in K-B-K in 2016.
Lefevere bleef geïnteresseerd in Stuyven, maar enkel als hij zelf weg wilde bij Trek. Dat was nu het geval, maar het is wel zonder Lefevere als CEO van de ploeg.
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief