Is zijn transfer een kinderdroom? Stuyven velt zijn oordeel over Soudal Quick-Step

Na twaalf jaar trekt Jasper Stuyven eind dit jaar de deur achter zich dicht bij Lidl-Trek. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Soudal Quick-Step.

Al zijn hele profcarrière rijdt Jasper Stuyven voor het Amerikaanse Trek, maar binnenkort rijdt hij op de fietsen van concurrent Specialized bij Soudal Quick-Step. Daar tekende de 33-jarige Stuyven voor drie jaar.

Voor Stuyven is zijn transfer naar The Wolfpack geen kinderdroom die in vervulling gaat. "Een droom niet, maar toen ik begon te koersen was Quick-Step dé benchmark, en dat is nog lang zo gebleven", zegt hij bij HLN.

En waarvoor staat Soudal Quick-Step nu volgens Stuyven? "Een traditieploeg, met goeie structuur, goed materiaal, en die op alle facetten - ook sciencedriven - mee is", zegt de toekomstige kopman van de ploeg.

Altijd interesse van Lefevere, nu pas hapte Stuyven toe

Pas op zijn 33ste zette Stuyven zijn krabbel bij Soudal Quick-Step, maar dat had ook al veel vroeger kunnen gebeuren. Voor zijn eerste profcontract bij Trek onderhandelde hij al met Lefevere, dat gebeurde ook na zijn zege in K-B-K in 2016.

Lefevere bleef geïnteresseerd in Stuyven, maar enkel als hij zelf weg wilde bij Trek. Dat was nu het geval, maar het is wel zonder Lefevere als CEO van de ploeg.