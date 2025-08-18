Johan Museeuw liet het BK gravel om opvallende reden schieten

Afgelopen zondag werd het Belgisch kampioenschap gravel in Westerlo gereden. Johan Museeuw wilde aan de start staan, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Johan Museeuw heeft de smaak van gravel duidelijk te pakken. Op 10 augustus stond hij aan de start van de Heathland gravelrace in Maasmechelen en hij reed uiteindelijk de volledige 160 kilometer mee.

Afgelopen zondag zou Museeuw ook aan de start staan van het BK gravel in Westerlo. Dat zou hij doen in leeftijdscategorie 60 tot en met 64 jaar, de categorie waarin de betreurde Ludo Dierckxsens ook zou deelnemen.

Waarom reed Museeuw het BK gravel niet?

Museeuw stond op de startlijst van het Belgisch kampioenschap, maar kwam uiteindelijk niet aan de start. Volgens Sporza beschikte Museeuw niet over een licentie bij Cycling Vlaanderen, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een medaille.

En dus besliste Museeuw om niet van start te gaan op het BK, maar hij was wel aanwezig om te supporteren. Niels Albert stond op de startlijst in de categorie van 35 tot 39 jaar, maar ook hij ging om onduidelijke redenen niet van start.

Voor Museeuw is het missen van het BK geen ramp, hij heeft vooral van het WK in het Nederlandse Zuid-Limburg (12 oktober) een doel gemaakt. Daar wil Museeuw een gooi doen naar de wereldtitel.