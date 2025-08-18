Laatste grote ronde als ploeg? Intermarché-Wanty met vier Belgen naar de Vuelta

De Vuelta gaat zaterdag van start in het Italiaanse Turijn. Voor Intermarché-Wanty wordt dat misschien de laatste grote ronde door de fusieplannen met Lotto.

Er is nog heel veel werk voor de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty is afgerond, maar wellicht beginnen de twee Belgische ploegen voor de laatste keer als twee aparte ploegen aan een grote ronde.

Intermarché-Wanty, dat dit jaar nog maar drie keer kon winnen, rekent op vier Belgen om te scoren dit jaar. Kamiel Bonneu, Dries De Pooter, Luca Van Boven en Arne Marit zijn de Belgen die hun kans krijgen.

Grijp Marit zijn kans in de Vuelta?

Marit krijgt zijn kansen in de massasprint, vorig jaar reed hij ook de Spaanse grote ronde. Toen sprintte hij naar een vierde en een achtste plaats, maar dit jaar ziet de ploeg meer kansen in de sprint voor de Belg.

In de meer uitdagende sprints rekent de Waalse ploeg op de Nederlander Huub Artz, de Europese kampioen bij de beloften. Voor het klassement is de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes dan weer de vooruitgeschoven man.

De Italiaan Simone Petilli en de Nieuw-Zeelander Dion Smith maken de selectie van Intermarché-Wanty compleet in wat wellicht hun laatste grote ronde wordt als ploeg.