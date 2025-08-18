"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

Mathieu van der Poel maakt woensdag zijn rentree in het peloton na zijn opgave in de Tour. Voor Van der Poel is het ook een test met het oog op het WK mountainbike in september.

Zondag kwam Van der Poel al in actie in het criterium in Etten-Leur, woensdag staat hij in de Renewi Tour opnieuw aan de start van een koers. En dat zo'n maand na zijn opgave door een longontsteking in de Tour.

Terwijl hij in België is, zal Van der Poel ook wat meer trainen op zijn mountainbike. Hij heeft nog altijd de ambitie om half september aan de start te staan van het WK mountainbike in Zwitserland.

Moeilijke startpositie Van der Poel op WK mountainbike

Eind augustus zal Van Aert ook nog deelnemen aan de Wereldbeker in Les Gets, maar dat zal hem niet helpen op het WK. Daar zal Van der Poel vanop de vierde rij starten door zijn UCI-punten van de weg en het veld.

"Ik had liever toch wat meer vooraan gestart, want nu moet je toch in het begin van de wedstrijd wat geluk hebben", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad. En dat wil Van der Poel in de toekomst toch liever vermijden.

Hij wil dan ook meer mountainbikewedstrijden rijden zodat hij op het WK een betere startpositie heeft. "Maar nu was dat gewoon heel moeilijk. Dat is misschien iets voor binnen een paar jaar."