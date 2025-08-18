Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft in de Tour alles gegeven, tot het niet meer kon. Een longontsteking maakte een einde aan zijn Tour de France van 2025.

Nu was er eindelijk eens een editie uitgetekend met heel wat kansen voor een type renner als Van der Poel. Hij kende ook een kanonstart, met die ritzege in Boulogne-sur-Mer en enkele dagen in het geel. Van der Poel bleef ook daarna de Tour kleuren met inspanningen. Die hadden wel hun prijs: Van der Poel werd ziek en liep een longontsteking op.

Voor de start van het criterium in Etten-Leur kwam hij bij In De Leiderstrui terug op zijn opgave in de Tour de France. Hij legde uit dat het altijd moeilijk is om gezond te blijven in de loop van een grote ronde, omdat je met veel mensen in contact komt en de hotels niet altijd van de beste kwaliteit zijn. "Helaas was het dit jaar aan mij om ziek te worden."

Van der Poel betreurt het missen van slotrit in de Tour

De renner van Alpecin-Deceuninck kan niet ontkennen dat het een ontgoocheling was om op die manier en op dat moment de Tour de France te moeten verlaten. "Het was toch wel een teleurstelling. Zeker doordat er mooie etappes zaten in die laatste week, met die laatste rit ook", verwijst hij naar de passages over de Montmartre in de slotetappe.

"Maar goed, er is niets aan te doen. Intussen gaat het redelijk", geeft hij een update van zijn gezondheid. Het was niet zo simpel om van die longontsteking te herstellen. "Ik heb er toch nog wel flink last van gehad, maar het begint al wat beter te draaien. De zondag na mijn opgave heb ik voor de eerste keer terug rustig kunnen fietsen."

Van der Poel drijft intensiteit op in Spanje

Daarna duurde het nog wel een week vooraleer hij zich opnieuw aan het intensievere werk kon wagen. Zoals zo vaak in zijn carrière heeft een trainingsperiode in Spanje hem wel deugd gedaan. Nu is het weer tijd om te koersen: woensdag start hij in de Renewi Tour.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel: "Of ik naar het WK ga?"

Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel: "Of ik naar het WK ga?"

08:30
Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

08:00
Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

18:00
🎥 Geen nieuwe dubbelslag in Tsjechië: Cian Uijtdebroeks verklaart instorting in slotmeters

🎥 Geen nieuwe dubbelslag in Tsjechië: Cian Uijtdebroeks verklaart instorting in slotmeters

07:30
Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

20:30
Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen

Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen

21:30
Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

20:00
Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

15:00
Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

19:00
Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

18:40
Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

17:00
Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

16:30
Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

16:00
Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

14:00
'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

13:30
Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

13:00
Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

12:30
Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

12:00
Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

11:00
Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

10:00
🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

09:00
Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

17/08
Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

17/08
OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

17/08
Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

17/08
Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

16/08
Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

16/08
Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

16/08
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16/08
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

16/08
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

16/08
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

16/08
Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

16/08
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16/08
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

16/08
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

16/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Primoz Roglic Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Johan Bruyneel Jasper Stuyven Jan Bakelants Tim Merlier Tadej Pogacar Arnaud De Lie Tim Declercq Dylan Groenewegen Tejay Van Garderen Mads Pedersen Tibor Del Grosso Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Urska Zigart

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved