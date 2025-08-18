Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

Mathieu van der Poel heeft in de Tour alles gegeven, tot het niet meer kon. Een longontsteking maakte een einde aan zijn Tour de France van 2025.

Nu was er eindelijk eens een editie uitgetekend met heel wat kansen voor een type renner als Van der Poel. Hij kende ook een kanonstart, met die ritzege in Boulogne-sur-Mer en enkele dagen in het geel. Van der Poel bleef ook daarna de Tour kleuren met inspanningen. Die hadden wel hun prijs: Van der Poel werd ziek en liep een longontsteking op.

Voor de start van het criterium in Etten-Leur kwam hij bij In De Leiderstrui terug op zijn opgave in de Tour de France. Hij legde uit dat het altijd moeilijk is om gezond te blijven in de loop van een grote ronde, omdat je met veel mensen in contact komt en de hotels niet altijd van de beste kwaliteit zijn. "Helaas was het dit jaar aan mij om ziek te worden."

Van der Poel betreurt het missen van slotrit in de Tour

De renner van Alpecin-Deceuninck kan niet ontkennen dat het een ontgoocheling was om op die manier en op dat moment de Tour de France te moeten verlaten. "Het was toch wel een teleurstelling. Zeker doordat er mooie etappes zaten in die laatste week, met die laatste rit ook", verwijst hij naar de passages over de Montmartre in de slotetappe.

"Maar goed, er is niets aan te doen. Intussen gaat het redelijk", geeft hij een update van zijn gezondheid. Het was niet zo simpel om van die longontsteking te herstellen. "Ik heb er toch nog wel flink last van gehad, maar het begint al wat beter te draaien. De zondag na mijn opgave heb ik voor de eerste keer terug rustig kunnen fietsen."

Van der Poel drijft intensiteit op in Spanje

Daarna duurde het nog wel een week vooraleer hij zich opnieuw aan het intensievere werk kon wagen. Zoals zo vaak in zijn carrière heeft een trainingsperiode in Spanje hem wel deugd gedaan. Nu is het weer tijd om te koersen: woensdag start hij in de Renewi Tour.