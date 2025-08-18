Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

Lotte Kopecky komt dit weekend weer in actie na haar anonieme Tour de France Femmes. De wereldkampioene doet dat niet op de weg, maar wel op de piste.

Het klassement in de Tour de France Femmes was een doel voor Lotte Kopecky, maar al voor de Tour moest ze die ambitie laten varen. Nochtans had Kopecky zich specifiek voorbereid met aangepaste trainingen en ze werkte samen met een diëtiste.

Die aanpak werkte duidelijk niet voor Kopecky en dus grijpt ze terug naar de aanpak waar ze in het verleden wel al succes mee boekte: een combinatie van de piste en de weg. Kopecky is de laatste tijd dan ook veel terug te vinden op de piste in Gent.

Programma Lotte Kopecky

Dit weekend neemt Kopecky met de Belgische ploeg ook deel aan de meeting in de Tsjechische hoofdstad Praag. "Het is afwachten wat die eerste wedstrijd zal geven, maar Lotte laat hier een prima indruk achter", zegt bondscoach Tim Carswell bij Het Nieuwsblad.

Na de pistewedstrijd in Praag verlegt Kopecky de focus naar de weg en rijdt ze de Tour de l’Ardèche (9 tot 14 september). Over het WK in Rwanda (27 september) heeft Kopecky de knoop nog altijd niet doorgehakt.

Het seizoen van Kopecky zit er daarna nog niet op. Ze rijdt normaal ook het EK tijdrijden in Frankrijk (1 oktober) en het WK baanwielrennen (15-19 oktober) in Chili. Het EK op de weg slaat Kopecky over wegens te zwaar.