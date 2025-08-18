Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

Unibet Tietema Rockets, de ploeg van YouTuber Bas Tietema, is zijn wildcard voor de Bretagne Classic kwijt. En dat is een stevige domper in de strijd om UCI-punten.

Op zondag 31 augustus staat de 89ste editie van de Bretagne Classic op het programma. Onder meer Wout van Aert, Biniam Girmay en Paul Magnier komen aan de start. En normaal dus ook Unibet Tietema Rockets.

Tot de procontinentale ploeg, die sinds dit jaar met een Franse licentie rijdt, plots slecht nieuws kreeg. "Als Frans team keken we hier enorm naar uit. We wilden ons voor de eerste keer laten zien in deze WorldTour-koers", vertelt Bas Tietema.

"Maar dit is een seizoen van verandering. Ook voor de wedstrijdorganisatie zelf, die onlangs enkele veranderingen heeft doorgevoerd op het vlak van bestuur. Dus respecteren we het besluit."

Strijd om UCI-punten en de wildcards

"We voeren constructieve gesprekken met de LNC en de Franse wedstrijdorganisatie over toekomstige mogelijkheden. Tegelijkertijd blijven wij ons focussen op het samenstellen van een ambitieus programma voor onze renners en fans."

Voor Unibet Tietema Rockets, dat dit jaar 26ste staat op de UCI-ploegenranking en strijdt voor de wildcards, is het een stevige domper. Een plaats in de top dertig is nodig als de ploeg volgend jaar wil debuteren in een grote ronde.