Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

Jasper Stuyven trekt vanaf 2026 het shirt van Soudal Quick-Step aan. Hij tekende bij The Wolfpack een contract van maar liefst drie jaar.

Soudal Quick-Step trok met Jasper Stuyven en Dylan van Baarle twee nieuwe kopmannen aan voor de klassiekers. Ze zijn allebei 33 jaar, maar Stuyven kreeg een contract tot eind 2028 en Van Baarle tot eind 2027.

Een renner van 33 jaar een contract van drie jaar geven, is lang. "We moeten daar niet onnozel over doen, als ik op mijn 35ste weer de markt op zou moeten, dat is niet ideaal", zegt Stuyven bij HLN.

Waarom koos Stuyven voor Soudal Quick-Step?

Dat hij een contract van drie jaar kreeg, zorgt er volgens Stuyven voor dat hij zonder stress over zijn contract kan rondrijden de komende jaren. Al heeft hij naar eigen zeggen nooit om een contract van drie jaar gevraagd.

Stuyven wilde na twaalf jaar bij Trek meebouwen aan een project, een contract van één jaar bij een andere ploeg zou hij dus niet hebben getekend. En daar speelde CEO Jurgen Foré op in.

"Ik was zeer aangenaam verrast dat Jurgen met een voorstel van drie jaar op de proppen kwam. Het was niet dé overtuigende factor, wel een mooie extra tegenover de andere ploegen", besluit Stuyven nog.