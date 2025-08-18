Tiende in zijn eerste koers na de Tour: Visma-Lease a Bike is eerlijk over Van Aert

Wout van Aert is bij zijn rentree in het peloton tiende geworden in de Hamburg Cyclassics. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze tevreden over hun kopman.

Na zijn prachtige ritzege in de slotrit van de Tour maakte Wout van Aert wat tijd voor zijn gezin. Met het klassieke voorjaar, de Giro en de Tour was Van Aert de voorbije maanden niet heel veel thuis geweest.

Nu had hij wel even tijd, zo'n drie weken. Vorige week trok Van Aert dan naar Knokke-Heist om zich voor te bereiden op zijn rentree in het peloton in de Cyclassics in Hamburg. Daar was hij invaller voor Olav Kooij.

Op de Waseberg, de traditionele scherprechter van de Duitse eendagswedstrijd, zag Van Aert er niet al te best uit, maar uiteindelijk kwam toch alles weer samen en kon Van Aert sprinten voor de tweede plaats.

Visma-Lease a Bike tevreden over Van Aert

Van Aert kwam er niet echt aan te pas en moest tevreden zijn met de tiende plaats. "Wout werd pas op het allerlaatste moment opgeroepen, maar hij reed een sterke koers en finishte in de eerste groep", zei Head of Racing Grischa Niermann achteraf.

"Zelfs met een zware Tour de France nog in de benen", zei de Duitser nog. Van Aert koerst ook deze week in Duitsland, woensdag komt hij aan de start van de Ronde van Duitsland (20 tot 24 augustus).