Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel: "Of ik naar het WK ga?"

Niels Vandeputte heeft verrassend de Belgische titel in het gravel gepakt. In Westerlo klopt hij zijn ploegmaat Timo Kielich en Tim Merlier.

Niels Vandeputte brak vorig seizoen door in het veldrijden met vier overwinningen en in totaal veertien podiumplaatsen. Hij pakte ook de eindzege in de Superprestige en op 35 crossen eindigde hij ook maar één keer buiten de top tien.

Vandeputte is het nieuwe veldritseizoen al aan het voorbereiden, maar het BK gravel was al een mooi tussendoel. In Westerlo klopt hij een vermoeide Tim Merlier in de sprint en pakte hij verrassend de driekleur.

Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel

"Van deze titel en bijhorende trui ga ik volop genieten", zegt Vandeputte bij Het Nieuwsblad. "Of dat dit seizoen nog het geval zal zijn, weet ik niet. Net zoals ik nog niet weet of ik ga deelnemen aan het WK."

Dat hij Tim Merlier kon kloppen in de sprint, daar had Vandeputte vooraf niet aan durven denken. In de laatste kilometers viseerde Vandeputte wel bewust het wiel van Merlier om eruit te kunnen komen en dat bleek de juiste tactiek te zijn.

Voor Vandeputte gaat de voorbereiding op het veldritseizoen nu verder, wat nog altijd zijn hoofddoel is. "Vorig jaar heb ik best veel stappen vooruit gezet. Dat hoop ik komende winter te herhalen. Liefst ook met mooie resultaten in de kampioenschappen."